Всемирный банк обещает рекордный рост мировой экономики
Рост мировой экономики в 2021 году после рецессии ожидается рекордным за 80 лет и составит 5,6%. Об этом сообщается в докладе Всемирного банка.
«Глобальное восстановление идет энергично, но неравномерно, и многие развивающиеся страны борются с затяжными последствиями пандемии», – отмечается в документе.
Ожидается, что доход на душу населения во многих странах с формирующимся рынком и развивающихся странах будет ниже уровня, который был до пандемии.
В докладе говорится, что рост экономики США в текущем году составит 6,8%. В странах Евросоюза показатели роста экономики ожидаются на уровне 4,2%. Японская экономика, в свою очередь, вырастет на 2,9%. Рост экономики Китая достигнет 8,5%.
В 2022 году мир ждет стабилизация цен на промышленные товары и ослабление последствий пандемии. По прогнозу Всемирного банка, рост мировой экономики в 2022 году составит 4,3%.
Что касается инфляции, то она, по данным Всемирного банка, вероятно, продолжит рост до конца года.
Новости по теме
В 2021 году промышленное производство в Украине продолжит расти. Об этом на своей странице в социальной сети Facebook написал премьер Денис Шмыгаль.
А Всемирный банк профинансирует новый проект «Экстренное реагирование на COVID-19″ и вакцинацию в Украине. Те, кто не захочет ждать пятого этапа вакцинации, смогут купить вакцину в аптеке.