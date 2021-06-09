Всемирный банк обещает рекордный рост мировой экономики

Рост мировой экономики в 2021 году после рецессии ожидается рекордным за 80 лет и составит 5,6%. Об этом сообщается в докладе Всемирного банка.

«Глобальное восстановление идет энергично, но неравномерно, и многие развивающиеся страны борются с затяжными последствиями пандемии», – отмечается в документе.

Ожидается, что доход на душу населения во многих странах с формирующимся рынком и развивающихся странах будет ниже уровня, который был до пандемии.

В докладе говорится, что рост экономики США в текущем году составит 6,8%. В странах Евросоюза показатели роста экономики ожидаются на уровне 4,2%. Японская экономика, в свою очередь, вырастет на 2,9%. Рост экономики Китая достигнет 8,5%.

В 2022 году мир ждет стабилизация цен на промышленные товары и ослабление последствий пандемии. По прогнозу Всемирного банка, рост мировой экономики в 2022 году составит 4,3%.

Что касается инфляции, то она, по данным Всемирного банка, вероятно, продолжит рост до конца года.

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