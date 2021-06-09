США поддерживают вступление Украины в НАТО

Глава Госдепа признал, что, однако, пока не все члены Альянса готовы проголосовать за предоставление Киеву плана действий по вступлению.

У Украины имеются все необходимые инструменты для вступления в НАТО, однако не все члены Североатлантического альянса готовы проголосовать за предоставление ей плана действий, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен во время выступления на слушаниях комитета по иностранным делам Сената во вторник, 8 июня.

«Мы поддерживаем членство Украины в НАТО. У нее в настоящее время есть все требующиеся ей инструменты для присоединения к Альянсу», – отметил глава Госдепа.

Однако, по его словам, не все участники организации готовы проголосовать за предоставление Киеву плана действий по обретению членства.

«Сам план действий по обретению членства должен быть разработан при полном консенсусе всех стран-членов НАТО. Считаю, что некоторые государства сейчас это поддерживают в меньшей степени, чем другие», – признал Блинкен.

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