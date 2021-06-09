COVID-паспорта получили уже более миллиона граждан ЕС

Девять стран начали выдавать COVID-паспорта – Греция, Испания, Хорватия, Германия, а также Болгария, Чехия, Дания, Литва и Польша.

На территории Европейского Союза выдано свыше миллиона паспортов вакцинации от коронавируса. Такие данные на заседании Европарламента во вторник, 8 июня, озвучил еврокомиссар по юридическим вопросам Дидье Рейндерс, пишет издание The Local.

По словам чиновника, портал для проверки подлинности таких документов уже работает. В то же время общеевропейская электронная система выдачи сертификатов начнет функционировать в полную силу 1 июля.

Однако, подсчитал Рейндерс, девять стран ЕС уже начали выдавать COVID-паспорта своим гражданам. Среди них Греция, Испания, Хорватия, Германия, а также Болгария, Чехия, Дания, Литва и Польша.

«Чем больше сертификатов мы уже можем выдать, тем легче будет процесс потом – в противном случае мы рискуем получить большой наплыв 1 июля, который мы не можем себе позволить», – заявил еврокомиссар.

Отмечается, что документ может быть представлен как в электронном, так и бумажном виде. В него должны быть включены, кроме информации по иммунитету от коронавируса, минимальные данные о владельце.

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