Украина и Норвегия подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности

Стороны обсудили также вопросы сотрудничества в сфере энергетики, урегулирование ситуации с расчетами по зеленому тарифу и другие.

Глава Минэнерго Украины Герман Галущенко и посол Норвегии Эрик Сведал провели встречу, в ходе которой подписали меморандум о сотрудничестве в сфере ядерной безопасности. Об этом во вторник, 8 июня, сообщила пресс-служба ведомства.

Так, документ предполагает создание двусторонней рабочей группы по вопросам ядерной защищенности, ядерной безопасности и аварийной готовности. В задания участников группы будет входить обсуждение приоритетов и разработка стратегий, а также обеспечение эффективного внедрения общих проектов.

Кроме того, в ходе переговоров стороны обсудили вопросы сотрудничества в сфере энергетики, урегулирование ситуации с расчетами по зеленому тарифу, а также развитие водородной энергетики как один из приоритетов на пути к чистой энергии.

Наконец, Галущенко и Сведал приветствовали сотрудничество между Украиной и Норвегией в сфере геологической разведки, в частности проведение сейсморазведочных работ в Черном море.

При этом одним из перспективных направлений сотрудничества определили также оффшорную ветроэнергетику.

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