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16:30 09 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

ЕС продлевает срок действия санкций в отношении Крыма – СМИ

Евросоюз с 2014 года продлевает ограничения на экономическую деятельность в аннексированном Крыму.

Послы ЕС приняли решение о продлении на год санкций в отношении Крыма, которые предусматривают запрет на инвестиции в полуостров. Об этом в среду, 9 июня, сообщил корреспондент Радио Свобода Рикард Йозвяк в Twitter.

«Послы ЕС дали зеленый свет на продление запрета ЕС на инвестиции в Крым еще на год. Должны обнародовать в ближайшие дни», – написал он.

ЕС ввел санкции в 2014 году после аннексии Крыма и постоянно их продлевает.

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Тэги: санкции, ес, крым
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