Путин прокомментировал планы Украины по вступлению в НАТО

Президент России отметил, что если Украина станет членом НАТО, то подлетное время ракеты до Москвы уменьшится до 7-10 минут.

Президент РФ Владимир Путин незадолго до встречи с американским лидеров Джо Байденом дал интервью российскому телевидению, в котором целый блок касался Украины, и в частности – возможному вступлению в НАТО.

Так, Путин заявил, что никаких гарантий невступления Украины в Альянс нет. При этом он усомнился в искренности заявлений США, что они не обещали Украине членство. Вступление Украины в Альянс по сути назвал красной линией.

«Представить себе, что Украина станет членом НАТО. Подлетное время ракеты от Харькова или Днепропетровска до Москвы уменьшится до 7-10 минут. Это для нас красная линия или нет?», – сказал Путин.

При этом российский президент заявил, что половина украинцев якобы не хотят вступления страны в НАТО, и «это умные люди, потому что понимают, что не хотят быть на линии огня, не хотят быть разменной монетой или пушечным мясом».

Кроме того, Путин выразил уверенность, что из Украины делают антипод России, и поэтому «предпочитают не замечать свастики, с которыми ходят по улице».

Также он прокомментировал скандал с формой сборной Украины, сказав, что она его не задела, потому что «здесь нет никакой новизны, Киев пренебрегает волеизъявлением жителей Крыма».

Российский президент рассказал также про несостоявшуюся встречу с Зеленским. По его словам, во время диалога на уровне президентских канцелярий, Украиной было предложено говорить о международной безопасности. Но «у нас в двухсторонних отношениях столько накопилось проблем, что нужно было бы говорить об этом».

Также Путин раскритиковал идею Зеленского исключить русских из числа коренных народов Украины, потому что называть русских некоренным народом Украины «смешно и глупо». Путин заявил, что Украина якобы возникла как порождение советского периода. А идею разделить народы Украины на коренные и некоренные сравнил с идеями нацистской Германии.

Комментируя отказ США от санкций в отношении Северного потока-2 Путин заявил, что США было бессмысленно сопротивляться дальше, поскольку первая нитка готова.

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