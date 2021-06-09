Российский суд признал ФБК и штабы Навального экстремистскими организациями

Им запретили распространять любую информацию, совершать финансовые операции, а также участвовать в выборах и организовывать акции.

В России Мосгорсуд признал экстремистскими организациями Фонд борьбы с коррупцией (ФБК, внесен Минюстом в реестр иноагентов), Фонд защиты прав граждан (ФЗПГ, также внесен в реестр иноагентов) и штабы политика Алексея Навального. Об этом в среду, 9 июня, сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу Мосгорсуда.

Заседание длилось больше 12 часов в закрытом режиме без доступа прессы. В итоге суд постановил ликвидировать фонды и прекратить деятельность штабов.

«Решение подлежит немедленному исполнению в части прекращения деятельности», – уточнили в суде.

Известно, что внести организации Навального в список экстремистских потребовала 16 апреля прокуратура Москвы.

«Под прикрытием либеральных лозунгов эти организации занимаются формированием условий для дестабилизации социальной и общественно-политической ситуации. Фактическими целями их деятельности является создание условий для изменения основ конституционного строя, в том числе с использованием сценария «цветной революции». При этом этими структурами осуществляется деятельность иностранных и международных организаций на территории Российской Федерации, в отношении которых принято решение о признании их деятельности нежелательной», – говорилось в сообщении ведомства.

Также, в прокуратуре обвинили Навального и ФБК в «призывах к насильственным действиям, экстремистской деятельности, массовым беспорядкам путем попыток вовлечения несовершеннолетних в противоправную деятельность».

Силовики считают, что эти организации работают «в активной координации и по заказу различных зарубежных центров, ведущих деструктивные действия в отношении России».

После того как решение о признании организаций экстремистскими подтвердит вторая судебная инстанция:

сотрудники ФБК и активисты штабов Навального, если будут продолжать деятельность, могут быть привлечены в качестве обвиняемых по ст. 282.2 УК (организация деятельности экстремистской организации). Максимальный срок лишения свободы для руководителей – десять лет, для участников запрещенной организации – шесть лет. За вовлечение в деятельность экстремистских организаций грозит до восьми лет;

сторонникам ФБК и штабов Навального, которые участвуют в их финансировании (независимо от суммы пожертвований), будет грозить уголовная ответственность по ст. 282.3 УК. Максимальный срок лишения свободы по ней – десять лет;

за изготовление и демонстрацию символики организаций будет грозить административная ответственность – до 15 суток ареста по ст. 20.29 или 20.3 КоАП. Эти нормы не устанавливают различий между демонстрацией символики любой запрещенной организации и, например, нацистской символики;

лица, осужденные «за преступления экстремистской направленности», не имеют права участвовать в выборах, пока их судимость не снята или не погашена. Если речь идет о тяжком преступлении (а статьи о деятельности или финансировании экстремистской организации тяжкие), то запрет действует десять лет после снятия или погашения судимости. Экстремистская символика и лозунги не могут использоваться в избирательных кампаниях.

Глава правозащитного объединения «Команда 29″ адвокат Иван Павлов, представляющий интересы ФБК, рассказал, что обвинение считает доказательством финансирования «экстремистской деятельности» обещание ФБК оплатить штрафы участникам несанкционированных акций.

«Было выступление руководства организации, в котором обещали возместить расходы за участие в массовых акциях. Деньги на это и есть финансирование экстремистской деятельности»,- приводятся слова прокурора в Telegram-канале адвоката.

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