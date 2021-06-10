ФСБ могла отравить российского писателя Быкова «Новичком», – Bellingcat

Расследователи Bellingcat и The Insider заявили, что сотрудники ФСБ России могут быть причастны к отравлению известного писателя и литературоведа Дмитрия Быкова.

Они утверждают, что установили связь между внезапным и сильным ухудшением самочувствия Быкова и сотрудниками ФСБ из НИИ-2 и второй службы, которые, вероятно, отравили оппозиционера Алексея Навального и журналиста Владимира Кара-Мурзу.

Журналисты The Insider заявляют, что ФСБ следила за Быковым в течение года, пока в апреле 2019-го писатель не почувствовал внезапное и острое недомогание во время поездки по регионам.

Слежку за Быковым замечала и его жена Екатерина Кевхишвили. По ее словам, в мае 2018-го, за год до отравления, она заметила напротив дома мужчину с биноклем, но после этого подозрительных инцидентов не было.

По данным расследования, когда Быков в мае 2018-го летел из Москвы в Уфу, за ним полетели офицеры Второй службы ФСБ (бороться с экстремистами и террористами) Владимир Паняев и Валерий Сухарев (под паспортом Николая Горохова).

В следующий раз Паняев и Сухарев полетели за Быковым в ноябре 2018 года в Ростов. Оба раза они возвращались в Москву сразу после возвращения писателя.

«В следующий раз чекисты отправятся за писателем только в апреле 2019 года. Незадолго до этой поездки, в ночь на 5 апреля 2019 года, у Екатерины Кевхишвили стали одновременно взламывать все мессенджеры. Успешно удалось взломать только Telegram. Позже в тот же день Паняев и Сухарев покупают билеты в Ростов, куда Быков планировал лететь, чтобы прочитать две лекции. Как всегда, ФСБшники прилетели вторым рейсом, но в тот же день (6 апреля) и вернулись в Москву 8 апреля», – говорится в расследовании.

13 апреля Быков должен был лететь в Новосибирск на Тотальный диктант. Партнеры этого мероприятия выбрали для писателя отель Domina. В этот же отель должна была заселиться Мария Певчих (коллега Навального по Фонду борьбы с коррупцией) в августе 2020-го перед приездом Навального, но заметила слежку. При заселении в отель ей задавали странные, на ее взгляд, вопросы, также ей не понравилось, что ее в номере общий с другим номером балкон, поэтому она решила выселиться после отказа сменить комнату. Однако биллинги Алексея Александрова, которого считают одним из отравителей Навального, показали, что он в тот день был около этого отеля.

13 апреля 2019 года Быков с женой заселились в «Домину». На тот момент Паняев и Иван Осипов (сотрудник ФСБ, контактирующий с сотрудниками центра «Сигнал», который, как утверждается в расследовании, работает с нервно-паралитическими веществами) уже были в Новосибирске под именами Владимир Алексев и Иван Спиридонов.

После Тотального диктанта Быков с женой вернулись в гостиницу. Быков на следующий после мероприятия день чувствовал себя хорошо, 15 мая прилетел в Екатеринбург, где выступал с лекцией, а 16 апреля жена писателя заметила подозрительного мужчину в гостинице за завтраком. После этого супруги отправились в аэропорт, чтобы лететь в Уфу. На пути к гейту Быков почувствовал ухудшение самочувствия и тошноту. Таким образом, говорится в расследовании, между пробуждением Быкова и первыми симптомами прошло примерно 2,5 часа – как и в случае с Навальным и почти столько же, сколько в случае Кара-Мурзы.

Сразу после того, как самолет поднялся в воздух, писателю стало хуже. У него началась рвота, он тяжело дышал и терял сознание. Он лег на пол самолета, как делал и Навальный, аргументируя тем, что так легче.

После приземления Быков не мог сам встать, потом у него нарушилась речь, он не мог сказать ничего связного, но понимал, что говорят другие.

После того, как самолет Быкова сел в Уфе, офицер Сухарев, бывший тогда в Сочи, купил билеты на ближайший рейс в Москву.

«Сам Быков утверждал, что его ощущения очень похожи на те, что описывал Навальный. Но совпадали не только симптомы, но и поведение власти, которая не хотела допустить перевозки Быкова в Москву», – утверждают расследователи.

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