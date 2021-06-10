БПЦ избавилась от единственного иерарха, который поддержал протесты против Лукашенко
Синод Белорусской православной церкви 8 июня отправил на покой 69-летнего архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия (Кищенко).
Архиепископа Артемия отправили на покой «по состоянию здоровья», определив местом пребывания город Минск, а его епархию передали епископу Слуцкому и Солигорскому Антонию (Доронину).
Архиепископ Артемий возглавлял Гродненскую епархию почти с момента избрания Александра Лукашенко главой государства. Он был избран епископом в конце 1995 года, а в 2012 году его рукоположили в сан архиепископа.
Во время массовых августовских акций протеста 2020 года архиепископ Артемий неоднократно выступал в поддержку протестующих и против насилия и фальсификации результатов голосования. Он – единственный белорусский православный иерарх, который занял такую позицию.
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