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Главная » Мир » Религия
02:38 10 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

БПЦ избавилась от единственного иерарха, который поддержал протесты против Лукашенко

Синод Белорусской православной церкви 8 июня отправил на покой 69-летнего архиепископа Гродненского и Волковысского Артемия (Кищенко).

Архиепископа Артемия отправили на покой «по состоянию здоровья», определив местом пребывания город Минск, а его епархию передали епископу Слуцкому и Солигорскому Антонию (Доронину).

Архиепископ Артемий возглавлял Гродненскую епархию почти с момента избрания Александра Лукашенко главой государства. Он был избран епископом в конце 1995 года, а в 2012 году его рукоположили в сан архиепископа.

Во время массовых августовских акций протеста 2020 года архиепископ Артемий неоднократно выступал в поддержку протестующих и против насилия и фальсификации результатов голосования. Он – единственный белорусский православный иерарх, который занял такую позицию.

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Тэги: протесты в Беларуси, Белорусская православная церковь
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