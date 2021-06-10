Украина потребует от России репараций за оккупацию
Украина планирует утвердить Стратегию внешнеполитической деятельности, целями которой являются, в частности, привлечение России к ответственности за вооруженную агрессию.
В среду, 9 июня, ее проект был утвержден на заседании Кабинета министров.
После этого документ будет рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности и обороны и введен в действие указом президента Украины.
Главной целью политики Украины на российском направлении будет прекращение вооруженного конфликта и возвращение временно оккупированных территорий, несмотря на труднопрогнозируемый характер агрессивной политики РФ.
«Условиями пересмотра отношений с Российской Федерацией и перехода от конфронтации к «мирному сосуществованию» должно быть прекращение РФ агрессии против Украины и возвращение временно оккупированных территорий, осуществление компенсации и других форм репарации за ущерб, причиненный Украине вследствие временной оккупации территорий, отказ Российской Федерации от практики вмешательства во внутренние дела Украины», – говорится в документе.
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Начиная с 2014 года в результате агрессии РФ в Украине погибли по меньшей мере 240 детей, более 40 из которых – вследствие мин.
Депутаты поддержали резолюцию, призывающую Россию прекратить агрессию против Украины и немедленно отвести свои войска.
Соответствующее заявление опубликовала депутат Верховной Рады Елизавета Богуцкая на своей странице в Facebook.