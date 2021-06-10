НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Украина » Политика
03:41 10 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Украина потребует от России репараций за оккупацию

Украина планирует утвердить Стратегию внешнеполитической деятельности, целями которой являются, в частности, привлечение России к ответственности за вооруженную агрессию.

В среду, 9 июня, ее проект был утвержден на заседании Кабинета министров.

После этого документ будет рассмотрен на заседании Совета национальной безопасности и обороны и введен в действие указом президента Украины.

Главной целью политики Украины на российском направлении будет прекращение вооруженного конфликта и возвращение временно оккупированных территорий, несмотря на труднопрогнозируемый характер агрессивной политики РФ.

«Условиями пересмотра отношений с Российской Федерацией и перехода от конфронтации к «мирному сосуществованию» должно быть прекращение РФ агрессии против Украины и возвращение временно оккупированных территорий, осуществление компенсации и других форм репарации за ущерб, причиненный Украине вследствие временной оккупации территорий, отказ Российской Федерации от практики вмешательства во внутренние дела Украины», – говорится в документе.

Источник:
Тэги: оккупация, репарации, российская агрессия
Loading...

Новости по теме

В Украине установили День памяти детей, погибших в результате российской агрессии

Начиная с 2014 года в результате агрессии РФ в Украине погибли по меньшей мере 240 детей, более 40 из которых – вследствие мин.

Сейм Литвы призвал Россию отвести войска от границ Украины

Депутаты поддержали резолюцию, призывающую Россию прекратить агрессию против Украины и немедленно отвести свои войска.

Депутаты из «Слуги народа» требуют разорвать дипотношения с Россией

Соответствующее заявление опубликовала депутат Верховной Рады Елизавета Богуцкая на своей странице в Facebook.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты