Мировой рекорд в беге на 10 000 метров продержался всего два дня
Мировой рекорд на дистанции 10 000 метров, установленный нидерландской легкоатлеткой эфиопского происхождения Сифан Хассан (29:06.82), побит.
На той же спортивной арене в Нидерландах эфиопская бегунья Летесенбет Гидей показала результат 29:01.03.
23-летняя Гидей - серебряный призер чемпионата мира-2019 в беге на эту дистанцию. Тогда в финале в Дохе эфиопская спортсменка уступила теперь уже экс-рекордсменке Хассан.
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Ему удалось толкнуть снаряд на 22,82 метра. Предыдущий рекорд был установлен в 1989 году также атлетом из США.