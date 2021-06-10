Мировой рекорд в беге на 10 000 метров продержался всего два дня

Мировой рекорд на дистанции 10 000 метров, установленный нидерландской легкоатлеткой эфиопского происхождения Сифан Хассан (29:06.82), побит.

На той же спортивной арене в Нидерландах эфиопская бегунья Летесенбет Гидей показала результат 29:01.03.

23-летняя Гидей - серебряный призер чемпионата мира-2019 в беге на эту дистанцию. Тогда в финале в Дохе эфиопская спортсменка уступила теперь уже экс-рекордсменке Хассан.

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