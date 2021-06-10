Ким Чен Ын подозрительно похудел

Лидер Северной Кореи долгое время не появлялся на публике, а когда, наконец, поучаствовал в публичном мероприятии, то оказалось, что он сильно похудел.

После публикации новых фотографиях с заседания политбюро Трудовой партии Кореи многие наблюдатели отметили, что Ким Чен Ын выглядит стройнее, чем раньше.

Информационный сайт NK News, специализирующийся на новостях из КНДР, проанализировал последние снимки Кима, на основании чего был сделан вывод о том, что он, вероятно, «значительно потерял в весе».

Национальная разведка Южной Кореи сообщала в прошлом году, что, по ее мнению, Ким весил 140 кг и прибавлял в среднем 6−7 кг в год с момента прихода к власти в конце 2011 года.

Эксперты связывают лишний вес Ким Чен Ына с нездоровым образом жизни: курением, пристрастием к алкоголю и жирной пище. Возможно, северокорейский лидер сознательно решил похудеть.

Политолог из Технологического университета Массачусетса Випин Наранг отмечает, что Ким Чен Ын мог сознательно принять решение похудеть, чтобы «улучшить имидж». Северной Корее приходится бороться с нехваткой продовольствия и экономическим кризисом, вызванным резким падением торговли с Китаем на фоне пандемии коронавируса, серии стихийных бедствий и международных санкций.

Однако, по словам Наранга, в случае, если изменения внешности лидера КНДР являются результатом проблем со здоровьем, то «за кулисами уже может идти борьба за преемственность, и эта нестабильность может быть проблемой для внешнего мира».

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