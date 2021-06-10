В Южной Корее пятиэтажный дом упал на автобус с пассажирами

В городе Кванджу пятиэтажный дом обрушился на автобус, который остановился на остановке. В автобусе находилось 17 человек. У всех пострадавших серьезные ранения.

Обрушение произошло во время работ по сносу здания. Все рабочие со строительной площадки были эвакуированы.

В автобусе находилось 17 человек. У всех пострадавших серьезные ранения.

Причина трагедии пока неизвестна.

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