НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Происшествия
08:05 10 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В Южной Корее пятиэтажный дом упал на автобус с пассажирами

В городе Кванджу пятиэтажный дом обрушился на автобус, который остановился на остановке. В автобусе находилось 17 человек. У всех пострадавших серьезные ранения.

Обрушение произошло во время работ по сносу здания. Все рабочие со строительной площадки были эвакуированы.

В автобусе находилось 17 человек. У всех пострадавших серьезные ранения.

Причина трагедии пока неизвестна.

Источник:
Тэги: автобус, дом, Южная Корея
Loading...

Новости по теме

Семья умершего главы Samsung заплатит более $10 млрд налогов

До сих пор неизвестно, каким образом будут разделены унаследованные акции крупнейшего южнокорейского конгломерата.

Южная Корея предлагает провести Олимпиаду вместе с Северной

Сеул направил в МОК предложение о совместном проведении Олимпиады-2032 вместе с Пхеньяном, столицей КНДР.

В России автобус попал в ДТП – 11 погибших

На трассе занесло фуру с прицепом, после чего произошло лобовое столкновение с пассажирским рейсовым автобусом.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты