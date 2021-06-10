В Южной Корее пятиэтажный дом упал на автобус с пассажирами
В городе Кванджу пятиэтажный дом обрушился на автобус, который остановился на остановке. В автобусе находилось 17 человек. У всех пострадавших серьезные ранения.
Обрушение произошло во время работ по сносу здания. Все рабочие со строительной площадки были эвакуированы.
В автобусе находилось 17 человек. У всех пострадавших серьезные ранения.
Причина трагедии пока неизвестна.
Новости по теме
До сих пор неизвестно, каким образом будут разделены унаследованные акции крупнейшего южнокорейского конгломерата.
Сеул направил в МОК предложение о совместном проведении Олимпиады-2032 вместе с Пхеньяном, столицей КНДР.
На трассе занесло фуру с прицепом, после чего произошло лобовое столкновение с пассажирским рейсовым автобусом.