Байден пообещал дать понять Путину, что «Америка вернулась»

Президент США Джо Байден перед началом своего рабочего турне в Европу рассказал журналистам об ожиданиях от поездки.

Глава Белого дома Джо Байден заявил, что даст понять главе России Владимиру Путину, что «Америка вернулась». Такое заявление политик сделал, выступая перед военными на американской базе в Великобритании. Трансляция его выступления велась в среду, 9 июня, на YouTube-канале Белого дома.

«Чтобы дать ему знать, что я хочу, чтобы он знал», – сказал Байден.

Он пообещал, что будет говорить о возвращении Соединенных Штатов на всех этапах своего первого зарубежного турне.

Байден заявил о решимости страны играть роль сильного лидера на международной арене. В то же время, он сообщил об отсутствии стремления к конфликту с Россией.

В Кремле и Белом доме назвали темы, которые будут обсуждаться на встрече Путина и Байдена, которая пройдет в Женеве 16 июня. Сообщалось, что главы государств, в частности, обсудят хакерские атаки и доставку гуманитарной помощи в Сирию.

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