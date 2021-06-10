Кабмин утвердил минимальный объем газа на зиму

Правительство постановило накопить к отопительному сезоне не менее 17 млрд кубометров газа, хотя в прошлом году в ПХГ было 28,5 млрд.

Власти намерены накопить в хранилищах по меньшей мере 17 млрд кубометров газа к следующему отопительному сезону. Это следует из постановления Кабмина о плане мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2021-2022 годов.

По данным Укртрансгаза на 9 июня в ПХГ находится 15,79 млрд куб. м газа, среднесуточная закачка в июне составляет около 16,5 млн куб. м за счет внутренней добычи.

На начало июня запасы в ПХГ составляют 15,5 млрд куб. м, что на 13% меньше прошлогодних показателей, но на 22% выше, чем в среднем в течение последних пяти лет.

Таким образом, Украина сможет накопить установленный объем газа без импорта.

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