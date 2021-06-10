Реалии и перспективы рынка грузоперевозок

Практически завершается первое полугодие 2021 года.

Практически завершается первое полугодие 2021 года. В отличие от нестабильного прошлого года, сегодняшние проекции все больше радуют грузоперевозчиков возрастающими показателями развития экономики.

Увеличение объемов производства автотранспортных средств

Статистической и аналитической информацией, имеющей непосредственное отношение к рынку грузовых перевозок, с нами поделились эксперты этой киевской компании Инка-Транс. На предприятиях Украины за 5 месяцев текущего года изготовлено около 3800 единиц автомобилей – коммерческих, легковых, грузовых, автобусов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года это в 2,5 раза больше. Стабильный рост всех сегментов автопрома наблюдается с февраля 2021 года.

На украинский рынок вышел новый производитель тяжелых грузовиков BMC Otomotiv. Отечественный завод спецтехники «Техкомплект» выпустил самосвал с увеличенной грузоподъемностью 6 тонн. В Украине появились первые беспилотные самосвалы Ferrexpo, пока лишь в горно-обогатительной отрасли. Стартовали продажи грузовых автомобилей Iveco Stralis, работающих на экологически чистом топливе – метане. Приобретение этих современных авто позволит транспортным компаниям снизить расходы на горючее для грузоперевозок на 30-40%.

Верховной Радой Украины приняты важные решения, которые создают привилегированные условия для производителей электромобилей. Пакет документов ориентирован на стимулирование продаж электрических легковых и грузовых авто украинскому потребителю. С 15 июня на период 180 дней (270 дней для участников ООС) вступает в действие льготное оформление легковых и грузовых авто массой до 3,5 тонны.

Какие авто наиболее популярны для грузоперевозок в Украине

За прошедший май украинскую регистрацию получили 1071 новых грузовых машин. На первом месте по популярности автомобили марки Renault, которые составляют почти 1/3 от общего количества. Грузовики Fiat и MAZ – на втором месте. В линейке ТОП-10 марки грузовых автомобилей Peugeot, MAN, VW, Ford, Citroen, Iveco, Scania. Всего с начала 2021 года автопарк транспортных компаний и перевозчиков, предпринимателей пополнили около 5175 новых коммерческих авто, что больше на 55%, чем за такой же период прошлого года.

Приведенные цифры и фактический материал свидетельствуют о развороте от карантинных ограничений в сторону восстановления различных отраслей экономики, оказывающих существенное влияние на развитие рынка грузовых перевозок.