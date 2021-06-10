УЕФА обязал сборную Украины по футболу убрать с формы для Евро-2020 «Героям слава!»

Такое решение организация приняла после запроса со стороны Российского футбольного союза.

В УЕФА проанализировали форму сборной Украины на предстоящий чемпионат Европы — 2020 после запроса со стороны Российского футбольного союза.

На экипировку была нанесена карта страны с Крымом в её составе, а также слоганы «Слава Україні!» и «Героям слава!».

Как сообщили в УЕФА, карта Украины на форме не нарушает правил организации, поскольку ООН признаёт соответствующие границы государства. Слоган «Слава Україні!» также останется на экипировке, поскольку сам по себе может рассматриваться как неполитический. При этом второй слоган — «Героям слава!» — украинцы должны будут убрать с формы, потому что в сочетании с первым он несёт явный политический смысл.

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