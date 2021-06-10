В ОП отреагировали на слова Путина об Украине в НАТО

Накануне Путин заявил, что если Украина станет членом НАТО, то подлетное время ракеты до Москвы уменьшится до 7-10 минут.

В Офисе президента считают заявление президента РФ Владимира Путина о том, что вступление Украины в НАТО станет «красной линией» и «пропагандистской накачкой» для россиян. Так это заявление прокомментировал советник главы ОП Михаил Подоляк, пишет УНИАН в четверг, 10 июня.

«Подобная риторика совершенно не отличается от того, что мы уже неоднократно слышали ранее», – сказал он.

Заявление Путина расценивают только как сохранение предыдущей позиции руководства РФ и сигнал, прежде всего, для внутренней российской аудитории перед международными саммитами.

«Своего рода превентивная пропагандистская накачка внутреннего потребителя», – пояснил Подоляк.

«Если же всерьез говорить об украинском обществе и западных странах, то понятно, что аргумент о подлетном времени ракет не может восприниматься вообще», – добавил он.

Подоляк напомнил, что в ОП считают, что именно НАТО может дать Украине дополнительные гарантии, «исходя из практики последних лет».

«РФ, кстати, уже граничит со странами НАТО, и в этих странах не наблюдается какой-либо ракетной или любой другой угрозы против России. Так что, опять же имеем дело со стереотипными мифами, которые превратились для части стран в навязчивые переживания», – резюмировал Подоляк.

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