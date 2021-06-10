Италия поддержала вступление Украины в ЕС

Италия позитивно оценивает реформы, проведенные Украиной в том, что касается сотрудничества с ЕС, заявил глава МИД.

Италия позитивно оценивает реформы Украины в направлении сотрудничества с ЕС и поддерживает ее европейские стремления. Об этом заявил глава МИД Италии Луиджи Ди Майо на брифинге со своим коллегой Дмитрием Кулебой в Киеве в четверг, 10 июня.

По его словам, укрепление отношений между Брюсселем и Киевом является на самом деле очень важным для обеих сторон.

«И потому мы гордимся тем, что поддержали подписание Соглашения об ассоциации и свободной торговле между ЕС и Украиной, которое вошло в силу 1 сентября 2017 года, а также предоставление либерального визового режима, имею в виду шенгенские визы. Мы довольны теми результатами, которые обеспечили эти соглашения и договоренности», – сказал Ди Майо.

Министр добавил, что Италия очень позитивно относится и надлежащим образом оценивает реформы, к которым прибегла Украина в том, что касается сотрудничества с ЕС, и остается на стороне Киева, чтобы помочь ему осуществить полностью эти реформы, чтобы полностью могло действовать Соглашение об ассоциации и свободной торговле с ЕС, потому что это отвечает интересам украинского народа и экономики страны.

«Кроме того, мы поддерживаем и ценим партнерство, которого Украина достигла в том, что касается НАТО в плане всех инструментов и механизмов, которые существуют. Потому что это та движущая сила, которая должна увеличить внутреннюю мощь и обороноспособность вашей страны», – подытожил он.

В свою очередь глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что экономические контракты между Украиной и Италией, которые будут подписаны в рамках совместного бизнес-форума между странами, еще сильнее сплотят их в интересах украинского и итальянского народов, а также всего ЕС.

«У Украины и Италии очень много совместных проектов по сотрудничеству. Мы с министром иностранных дел Италии превращаем политические контакты в бизнес-контракты. Это та связь, которая еще сильнее объединит Украину и Италию в интересах наших народов и Европы в целом», – подчеркнул Кулеба.

По словам Кулебы, он обратился к правительству Италии с просьбой открыть страну для украинских туристов.

«Мы хотим видеть больше украинских туристов в Италии и также итальянских туристов в Украине», – отметил Кулеба.

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