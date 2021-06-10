В ОБСЕ подтвердили снижение напряженности на Донбассе

Количество нарушений режима прекращения огня на линии соприкосновения на востоке Украины за последние недели снизилось, заявили в ОБСЕ.

В течение последних нескольких недель на Донбассе снизилось число нарушений режима прекращения огня. Об этом заявила спецпред главы ОБСЕ в Украине и в контактной группе Хайди Грау в четверг, 10 июня.

«Уровень нарушений режима прекращения огня снизился за последние недели. Однако Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ продолжает фиксировать использование тяжелых вооружений, размещенных в нарушение линии отвода», – сказала Грау.

В то же время СММ фиксирует ухудшение ситуации с безопасностью на участках разведения сил и средств на Донбассе. По словам Грау, тема соблюдения режима прекращения огня оказалась в центре внимания контактной группы, а также подгруппы по безопасности.

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