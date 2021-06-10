Судьи заблокировали работу КСУ – СМИ

Шесть судей, по данным СМИ, в ультимативной форме требуют обеспечить участие в заседании суда Тупицкого.

Шесть судей Конституционного суда заблокировали деятельность КСУ, сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на источники в суде.

По данным издания, работу суда блокируют судьи Виктор Городовенко, Ирина Завгородняя, Виктор Кривенко, Александр Литвинов, Сергей Сас и Петр Филюк.

«Причиной такого открытого шантажа стало их ультимативное требование обеспечить участие в судебных заседаниях бывшего председателя КСУ Александра Тупицкого», – сказал собеседник агентства.

В пресс-службе КСУ сообщили, что Секретариат не располагает такой информацией, поскольку оно могло произойти на закрытой части заседания суда, и ни подтвердить, ни опровергнуть эту информацию пока невозможно.

В то же время, глава партии Слуга народа Александр Корниенко заявил, что кризис в КСУ стихает.

«К сожалению, кризис в Конституционном Суде это, знаете, нету начала и конца этого кризиса. Мы какую-то острую фазу прошли бы, но мы видим все равно сопротивление Тупицкого и его коллег по выполнению законных указов президента, законных требований судов и так далее», – сказал он.

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