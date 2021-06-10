Інтеграція України в світове товариство відбувається швидше на культурному рівні ніж в економічному та політичному плані.

Інтеграція України в світове товариство відбувається швидше на культурному рівні ніж в економічному та політичному плані.

Цікавим прикладом є програма Корейського культурного центру «Україна — Корея Forever».

В рамках популяризації корейської культури в Україні, в неділю 13 червня о 13:00, пройде захід по створенню культурного простору в стилі К-рор. Подія відбудеться на центральній площі ТРЦ Retroville.

На сьогоднішній день, Україна входить до числа країн, де з кожним днем все більше набуває популярності сучасний феномен — Халлю. Люди починають цікавитися: історією Республіки Корея, її традиціями, їжею і, найпопулярнішим пунктом, яким є K-pop. Кожен день, популярність K-pop збирає все більше прихильників.

K-Fun Entertainment — перша українська компанія з підготовки K-pop виконавців в різних напрямках, таких як: реп, вокал, танці, яка діє спільно з театром «Дивний замок» у Києві з 2019 року створили масштабну программу, яка буде презентована. Саме в K-Fun, проходить підготовка підлітків-Трейні, які виступають на різних заходах та організованих K-Fun концертах для шанувальників K-pop.

Оскільки директор і продюсер K-Fun Entertainment є ARMY, (фанатом гурту BTS) особливий вплив на створення контенту належить переважно гурту.

13 червня, в честь Дня народження BTS, на площі перед ТРЦ «Гулівер», K-Fun організовує новий масштабний концерт від ARMY з усієї України, а в ТРЦ Retrovill відкриється 1-й в Україні K-pop простір. Тут завдяки підтримці ресторану корейської кухні Кім КімЧи проходитимуть K-pop заходи різних напрямків від фестивалей до кастингів. Це допоможе не тільки приділити залучити підлітків та творчих дітей до цыкавих активностей, алей побачити та розвинути їхні здібності, та налагодити той щільний обмін між Україною та Кореєю, основи якого закладено творчими закладами, вважає продюсер K-Fun Entertainment Олена Іванченко.

Тож чекаємо всіх прихильників музики та каверденс на безкоштовному концерті 13 червня о 13.00 в ТРЦ Retroville, та ресторані Kim Kimchi цілий день.