Столтенберг обсудил с Зеленским агрессию со стороны РФ

Генсек Альянса переговорил с Зеленским относительно будущего саммита НАТО, на который Украину не пригласили.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в четверг, 10 июня, переговорил по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским накануне саммита лидеров Альянса. Об этом Столтенберг написал в Twitter.

«Мы обсудили предстоящий саммит НАТО, ситуацию с безопасностью в регионе и неприемлемое военное наращивание России. Я отметил нашу постоянную политическую и практическую поддержку и поддержал их процесс реформ», – написал генсек НАТО.

Столтенберг отметил, что на предстоящем саммите лидеры стран-членов Альянса рассмотрят агрессивное поведение России и решительную поддержку партнеров со стороны НАТО.

«Он подчеркнул, что, как ожидается, лидеры стран-членов Альянса подтвердят свою приверженность политике открытых дверей и решениям, принятым на саммите в Бухаресте», – говорится в заявлении.

В Офисе президента сообщили, что Зеленский во время разговора проинформировал Столтенберга о ситуации с безопасностью на Донбассе и сохранения существенной военной угрозы из-за скопления войск РФ на границе с Украиной. Глава государства выразил надежду, что во время саммита НАТО будут предметно рассмотрены вопросы российской агрессии и действенных шагов для ее сдерживания.

Зеленский отдельно отметил важность для Украины подтверждения в решениях нынешнего саммита НАТО политики «открытых дверей» Альянса и актуальности решения Бухарестского саммита НАТО 2008 года относительно ПДЧ для Украины.

Глава государства также сообщил Столтенбергу о реформах в сфере безопасности и обороны и поблагодарил за поддержку НАТО в осуществлении этих реформ.

Как известно, саммит НАТО состоится 14 июня в Брюсселе и Украину на него не приглашали.

Тэги: НАТО, саммит, рф