Военная хунта обвинила бывшего лидера Мьянмы Аун Сан Су Чжи в коррупции

75-летнюю политическую деятельницу, задержанную во время военного переворота 1 февраля, обвиняют в коррупции ради личного обогащения.

Если ее признают виновной, Аун Сан Су Чжи может грозить до 15 лет лишения свободы.

Антикоррупционная комиссия Мьянмы утверждает, что Су Чжи «злоупотребляла своей властью», арендуя землю и здание в Нейпьидо для открытия офиса возглавляемого ею благотворительного фонда имени Кхин Чжи (Daw Khin Kyi Foundation).

Комиссия также заявила, что Су Чжи незаконно получила 600 тысяч долларов наличными и золотом, находясь в должности.

Обвинение основывается на жалобе бывшего чиновника из провинции Янгон, которую он подал в марте.

Адвокат бывшего лидера Мьянмы назвал обвинение во взяточничестве и коррупции абсурдным и безосновательным.

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