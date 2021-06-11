Глава УАФ срочно вылетел в Рим на переговоры с УЕФА о футболках сборной Украины

Андрей Павелко проведет переговоров с Союзом европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) по решению о внесении корректировки в форму сборной Украины.

«Вчера вечером мы получили письмо от УЕФА о новых решениях, принятых относительно формы национальной сборной по футболу. Утром я срочно вылетел в Рим, где нахожусь сейчас и где проходят наши переговоры с представителями УЕФА. В своем письме УЕФА подтверждает, что дизайн нашей формы был предварительно согласован до каждой буквы и со слоганом «Героям слава!». Этот слоган уже давно является традиционным приветствием для наших болельщиков на всех стадионах и на всех матчах национальной сборной Украины! Он футбольный, и именно поэтому был утвержден УЕФА», – написал Павелко.

Он отметил, что УАФ «всегда уважала международные спортивные принципы и придерживалась правил, которыми в своей работе руководствуются высшие футбольные органы».

«Так было и на этот раз, и будет в дальнейшем. Буду держать вас в курсе хода переговоров. Слава Украине! Героям слава!» – подытожил Павелко.

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