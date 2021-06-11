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05:05 11 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Дипломатам США запретили ездить по России

Власти России денонсировали меморандум с США об «открытой суше», который регулировал перемещение американских и российских дипломатов в стране пребывания.

«Принять предложение МИД России, согласованное с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, о прекращении применения меморандума о понимании между правительством РФ и правительством США в отношении «открытой суши», – указывается в распоряжении российского правительства, подписанного премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Меморандум был подписан в Вашингтоне 17 июня 1992 года. Документ упразднял понятие «закрытых зон» и снимал ограничения на перемещение дипломатов в странах пребывания. Также от них не требовалось получать разрешения на поездки.

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Тэги: Россия, США, дипломаты
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