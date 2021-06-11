Шойгу дали орден за строительство главного храма Вооруженных сил РФ

Президиум Российской академии художеств единогласно проголосовал за присуждение министру обороны РФ Сергею Шойгу ордена «За служение искусству» первой степени.

Награду он получит как соавтор идеи создания главного храма Вооруженных сил РФ. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на Пресс-служба РПЦ.

Сообщается, что такое решение члены президиума Российской академии художеств приняли на выездном заседании, которое в среду прошло в Патриаршем соборе Воскресения Христова – главном храме Вооруженных сил РФ. Во время визита академиков в церкви совершили молебен перед 12-метровым образом «Христа Воскресшего». Напомним, что главный храм Вооруженных сил РФ в подмосковном парке «Патриот» был освящен 14 июня 2020 Патриархом Московским и всея Руси Кириллом. А 22 июня музейно-храмовый комплекс в Кубинке торжественно открыли в присутствии президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу.

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