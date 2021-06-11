Глава дипломатии ЕС примет участие в Крымской платформе

Евродипломат приветствовал инициативу президента Владимира Зеленского провести саммит в августе.

Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель поддержал инициативу проведения в августе саммита Крымской платформы и подтвердил свое участие в нем. Об этом европолитик заявил во время видеоконференции Совета Безопасности ООН, которая проходила в четверг, 10 июня.

«Я приветствую инициативу президента Зеленского созвать саммит Крымской платформы, намерен принять в нем участие вместе с президентом (Европейского Совета Шарлем – ред.) Мишелем и надеюсь, что там будет максимально широкое представительство от стран-членов ООН», – сказал Боррель.

Также в ходе выступления он выразил поддержку Украины, назвал Россию стороной конфликта на Донбассе, в связи с чем призвал Совбез ООН приложить больше усилий для поддержания мира в Украине.

«Через шесть лет после того, как все члены Совета Безопасности единогласно поддержали Минские договоренности, очень мало сделано для их реализации. Россия является стороной конфликта, и мы учитываем это, чтобы занимать конструктивную позицию», – отметил евродипломат.

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