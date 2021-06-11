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Главная » Украина » Политика
17:00 11 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

В ОП отрицают «заговор» США и России по Украине

Киев донес Вашингтону свою позицию по конфликту с Россией. В ОП уверены, что без Украины никаких решений по Украине не примут.

В Офисе президента не верят в «теорию заговора» о заключении соглашения между США и Россией по Украине. О возможности подобных событий порассуждал в интервью Европравде замглавы ОП Андрей Сибига, ответственный за внешнюю политику.

«Это все конспирологические теории, теории заговора – не будет такого. Моя уверенность основывается на том, что у нас есть твердая позиция США, которая базируется на поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины. И мы подробно проинформировали американскую сторону о развитии ситуации с безопасностью вдоль украинской границы, о вызовах, которые стоят сегодня перед украинским государством в противодействии российской агрессии», – сказал Сибига.

Он напомнил, что Украина донесла свою позицию Вашингтону в преддверии встречи президентов России и США 16 июня в Женеве.

Сибига отметил, что по итогам телефонной беседы между украинским и американским президентами можно «фиксировать согласованность и координацию позиций».

«Мы понимаем, что позиция Украины, и последние вызовы, и высокий уровень угрозы, который есть, были доведены до наших американских друзей и партнеров», – заверил он.

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Тэги: Украина, Россия, США, вашингтон, офис президента
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