УАФ утвердила официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!»

Функционеры утвердили футбольные символы Украины. Слоган «Слава Украине! – Героям слава!» стал официальным.

Украинская ассоциация футбола утвердила футбольные символы Украины, в том числе лозунг «Слава Украине! – Героям слава!». Об этом в пятницу, 11 июня, сообщил глава УАФ Андрей Павелко в Facebook.

«Теперь вместе с малым гербом УАФ в виде тризубца с надписью «Ukraine» на всех официальных мероприятиях УАФ, мероприятиях с участием представителей УАФ на международной арене и в матчах национальных сборных будет использоваться большой герб – карта Украины с трезубцем в центре», – написал он.

Также исполком УАФ утвердил официальный футбольный статус лозунгов «Слава Украине!» и «Героям слава!».

«Уникальный национальный футбольный код, который содержат в себе эти атрибуты, объединил всех украинцев из разных регионов Украины и наших земляков из разных стран и континентов. Мы обязаны и имеем честь оберегать его и наполнять новой силой единения! Поздравляю всю футбольную Украину с этим историческим решением!», – написал Павелко.

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