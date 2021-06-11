Крымские экс-чиновники обвиняются в госизмене

Высокопоставленные крымские чиновники обвиняются в насильственном свержении конституционного строя и изменении границ территории Украины.

Работники Офиса генпрокурора завершили досудебное расследование в уголовном производстве в отношении восьми бывших высокопоставленных чиновников Крыма. Они обвиняются в государственной измене. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Подозреваются:

экс-депутат Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем «глава Совета Министров Республики Крым»,

экс-глава Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем «председатель Государственного Совета Республики Крым»,

бывший прокурор Генпрокуратуры Украины, в дальнейшем «прокурор» так называемой «Республики Крым»,

мэр Севастополя,

экс-руководитель отдела уголовного розыска Симферопольского горуправления ГУ МВД Украины в Крыму, в дальнейшем «министр внутренних» дел так называемой «Республики Крым»,

начальник штаба Азово-Черноморского регионального управления Госпогранслужбы Украины, в дальнейшем «начальник» пограничной службы так называемой «Республики Крым»,

бывший депутат Верховной Рады АР Крым, в дальнейшем «первый заместитель председателя Совета Министров» так называемой «Республики Крым»,

бывший начальник управления СБУ в Севастополе, в дальнейшем «начальник» так называемого «ФСБ по Республике Крым».

«Во время досудебного расследования установлено, что чиновники оккупационной администрации РФ в течение февраля-марта 2014 года, находясь на территории АР Крым и города Севастополя, создали преступную организацию с целью насильственного свержения конституционного строя и изменения границ территории Украины вопреки установленному порядку, а также участвовали в ней и способствовали оккупации полуострова», – отмечает пресс-служба.

Материалы уголовного производства открыты стороне защиты для ознакомления, после чего обвинительный акт будет направлен в суд для рассмотрения по существу.

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