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00:15 12 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

На Львовщине задержали священника, который торговал оружием

Во Львовской области задержали священника, который занимался незаконной продажей огнестрельного оружия и боеприпасов. Таким видом «промысла» он занимался не впервые.

Несколько месяцев назад волынские оперативники получили информацию, что житель Львовской области продает переделанное оружие и боеприпасы.

«Умелец покупал травматическое и газовое оружие, переделывал его под огнестрельное и реализовывал через почту. При этом собственных контактов он не давал, что несколько усложнило оперативникам задачу быстро выйти на его след», – говорится в сообщении.

Правоохранители провели закупку под прикрытием, а затем и задержали злоумышленника.

Задержанным является 49-летний Вячеслав Коновалов из села Бортятин Мостиского района. Перед этим его уже дважды задерживали, однако после первого раза освободили от ответственности, присудив условное наказание, а второе дело до сих пор рассматривается в суде.

За незаконное обращение с оружием псевдосвященнику грозит до семи лет лишения свободы.

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Тэги: оружие, священник
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