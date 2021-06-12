На Львовщине задержали священника, который торговал оружием
Во Львовской области задержали священника, который занимался незаконной продажей огнестрельного оружия и боеприпасов. Таким видом «промысла» он занимался не впервые.
Несколько месяцев назад волынские оперативники получили информацию, что житель Львовской области продает переделанное оружие и боеприпасы.
«Умелец покупал травматическое и газовое оружие, переделывал его под огнестрельное и реализовывал через почту. При этом собственных контактов он не давал, что несколько усложнило оперативникам задачу быстро выйти на его след», – говорится в сообщении.
Правоохранители провели закупку под прикрытием, а затем и задержали злоумышленника.
Задержанным является 49-летний Вячеслав Коновалов из села Бортятин Мостиского района. Перед этим его уже дважды задерживали, однако после первого раза освободили от ответственности, присудив условное наказание, а второе дело до сих пор рассматривается в суде.
За незаконное обращение с оружием псевдосвященнику грозит до семи лет лишения свободы.
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