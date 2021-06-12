Россия упростит для белорусов и украинцев получение гражданства
Госдума России рассмотрит закон об упрощенном получении гражданства для белорусов и украинцев.
Граждане Беларуси и Украины, которые захотят стать гражданами России, смогут без отказа от собственного гражданства и не имея предков, ранее проживавших на территории современной РФ, получить российский паспорт.
Соответствующий законопроект №1191989-7 о репатриации в Российскую Федерацию был внесен в российский парламент в пятницу, 11 июня.
«Соотечественниками предлагается считать людей, которые сами или чьи родители на иждивении (предки) проживали на территории современной РФ, а также это украинцы и белорусы, которые сами или их предки могли не жить на территории РФ», – говорится в законопроекте. Также отмечается, что если люди хотят и самоидентифицируют себя как «русские», то российская сторона не может их не признавать.
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