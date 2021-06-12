Италия разгромила Турцию в матче открытия ЧЕ по футболу
Сборная Италии с уверенной победы над Турцией стартовала на чемпионате Европы по футболу.
Италия активно начала матч и имела существенное преимущество в первом тайме, однако воплотить его в голы не удалось.
Распечатать ворота турецкой сборной итальянцы смогли на старте второй половины встречи, когда на 53-й минуте прострел Берарди в собственные ворота срезал Демирал. Прошло еще 12 минут, как Иммобиле после паса Спинаццола удвоил преимущество Италии.
На 79-й минуте Иммобиле уже выступил в роли ассистента, выведя на ударную позицию Инсинье, который сделал счет разгромным.
Во втором туре Италии сыграет со Швейцарией, а Турция встретится с Уэльсом. Матчи состоятся 16 июня.
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