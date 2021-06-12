Lviv Fan Festival пообещал бесплатно наливать пиво за каждый гол Бельгии в ворота России

Организаторы фестиваля предлагают фанатам футбола дополнительный повод поболеть за Бельгию в матче против сборной России.

Организаторы фестиваля Lviv Fan Festival во Львове будут бесплатно наливать по 100 бокалов пива болельщикам за каждый гол бельгийцев в матче первого тура Евро-2020 между сборными России и Бельгии.

«Выпьем за здоровье Де Брюйне и Лукаку», — говорится в посте.

Отмечается, что вход на мероприятие будет стоить от 50 гривен.

Встреча первого тура Евро-2020 между Бельгией и Россией состоится в субботу, 12 июня.

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