Lviv Fan Festival пообещал бесплатно наливать пиво за каждый гол Бельгии в ворота России
Организаторы фестиваля предлагают фанатам футбола дополнительный повод поболеть за Бельгию в матче против сборной России.
Организаторы фестиваля Lviv Fan Festival во Львове будут бесплатно наливать по 100 бокалов пива болельщикам за каждый гол бельгийцев в матче первого тура Евро-2020 между сборными России и Бельгии.
«Выпьем за здоровье Де Брюйне и Лукаку», — говорится в посте.
Отмечается, что вход на мероприятие будет стоить от 50 гривен.
Встреча первого тура Евро-2020 между Бельгией и Россией состоится в субботу, 12 июня.
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Матчи смогут посетить только болельщики стран, в которых они будут проходить. Такое решение было принято УЕФА и представителями 12 организаций, принимающих Евро-2020.