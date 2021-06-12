Трамп пишет «книгу из книг»

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в данный момент занят своим личным проектом и пишет книгу.

«Пишу как сумасшедший. Придет время и я представлю вам книгу из книг», — заявил Трамп.

Бывший глава Белого дома отметил, что отклонил два предложения по публикации книги «от неожиданных издателей».

В то же время, бывший президент сообщил, что также сосредоточен на более серьезных вещах, но не уточнил каких.

За свою жизнь Дональд Трамп написал 19 книг.

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