Трамп пишет «книгу из книг»
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что в данный момент занят своим личным проектом и пишет книгу.
«Пишу как сумасшедший. Придет время и я представлю вам книгу из книг», — заявил Трамп.
Бывший глава Белого дома отметил, что отклонил два предложения по публикации книги «от неожиданных издателей».
В то же время, бывший президент сообщил, что также сосредоточен на более серьезных вещах, но не уточнил каких.
За свою жизнь Дональд Трамп написал 19 книг.
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Сам Трамп такое решение расценил как проявление неуважения к более 70 млн американцев и покушение на свободу слова.
Общественная организация, занимающаяся защитой прав граждан США китайского происхождения, подала в суд на экс-главу Белого дома Дональда Трампа.
Новая книга продается в интернет-магазине Amazon. В твердой обложке она стоит 9,16 доллара, в электронном виде – 7,99 доллара.