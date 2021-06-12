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Главная » Украина » Политика
13:00 12 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

США утвердили выделение Украине военной помощи на $125 млн

Это уже вторая часть помощи, которую Минобороны США запланировало для Украины в этом году.

Пентагон утвердил вторую часть помощи Украине на 150 млн долларов. Об этом в пятницу, 11 июня, сообщил президент Владимир Зеленский в Twitter.

Он отметил, что это чрезвычайно важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины.

«Важные новости от наших американских партнеров. Пентагон утвердил вторую часть безопасности помощи Украине в 2021 году на 150 млн долларов», – написал Зеленский.

Он также выразил благодарность Белому дому за важный вклад в укрепление обороноспособности армии Украины и сохранение жизней украинских воинов.

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Тэги: США, Пентагон, минобороны США
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