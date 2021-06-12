Четыре штамма коронавируса вызывают беспокойство – МОЗ
Прививки предотвращают развитие тяжелых случаев коронавирусной инфекции, подчеркнул глава Минздрава.
На данный момент в мире зафиксировано около 12 тысяч мутаций коронавируса SARS-CoV-2. И только четыре из них вызывают беспокойство у украинского Минздрава. Об этом в пятницу, 11 июня, заявил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко в эфире Радио НВ.
По его словам, одна из этих мутаций вызывает настороженность во всем мире, а другая уже давно попала в Украину.
«Мутаций у коронавируса уже более 12 тысяч, но из 12 тысяч только четыре таких, которые вызвали настороженность. В частности индийская мутация, которая показала, что может привести к значительной вспышке, южноафриканская мутация, британская, которая была у нас, и бразильская», – заявил глава Минздрава.
Также, он призвал всех вакцинироваться.
«Если сейчас у нас будет продолжаться, наращиваться массовая вакцинация, люди будут вакцинироваться, то мы можем предотвратить повторение осенне-зимнего периода, который мы пережили с коронавирусом. Поэтому все мутации отслеживают, проводится секвенирование в Украине», – заявил Ляшко.
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