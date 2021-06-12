В Луцке открыли почетное консульство Литвы
Литовская Республика установила дипломатические отношения с Украиной 12 декабря 1991 года.
В Луцке состоялась официальная церемония открытия почетного консульства Литвы в Волынской области. Об этом в пятницу, 11 июня, говорится в заявлении посольства Литвы в Украине.
11 червня у Луцьку офіційно відкрили Почесне консульство Литви у Волинській області. У церемонії відкриття взяли участь Віце-спікер Сейму Литви Паулюс Саударгас та Посол Вальдемарас Сарапінас, які привітали Сергія Мартиняка з початком роботи на посаді Почесного консула pic.twitter.com/TdBNFdOQn3
— LTembassyUA (@LTembassyUA) June 11, 2021
В церемонии открытия приняли участие вице-спикер сейма Литвы Паулюс Саударгас и посол Вальдемарас Сарапинас, которые поздравили Сергея Мартынюка с началом работы в должности почетного консула.
На открытие также, пришли почетные консулы из Польши и Чехии, городской голова Игорь Полищук.
«Луцк всегда был успешным в вопросах международной деятельности. В Литве мы города-партнеры, с которыми успешно сотрудничаем. Я надеюсь, что с открытием Почетного консульства это сотрудничество будет только углубляться, становиться активным и приносить еще больше результатов», – отметил городской голова.
Посетить Почетное консульство Литовской республики в Луцке можно с понедельника по пятницу с 10 до 13 часов, а по предварительной записи в эти дни, правда с 14 до 17 часов.
Литовская Республика стала одним из участников Люблинского треугольника – нового формата сотрудничества трех стран Центральной Европы – Украины, Литвы и Польши.
Известно, что украинцы – четвертая по величине национальная община Литвы.
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