Шмыгаль о запуске Фондового рынка
Кабмин планирует запускать Фондовый рынок параллельно со вторым уровнем накопительной пенсионной системы.
В Украине запускать Фондовый рынок планируют параллельно со вторым уровнем накопительной пенсионной системы. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в Facebook в субботу, 12 июня.
«Фондовый рынок планируется запускать параллельно со вторым уровнем накопительной пенсионной системы, что будет способствовать его развитию. Также, в рамках концепции создания Фондового рынка планируется развитие товарной биржи, где будет происходить торговля сельскохозяйственной продукцией, энергетическими товарами и тому подобное. Создание вместе с институциональными инвесторами и международными партнерами единого товарного рынка позволит привлечь на него значительно больше иностранных игроков, от чего точно выиграет украинский бизнес и государство», – подчеркнул Шмыгаль.
Премьер напомнил, что Кабмин, ЕБРР, ACC и USAID заключили Меморандум о создании национального механизма биржевой торговли на рынках капитала и товарных рынках.
«Это важный шаг для создания Фондового рынка в Украине. Наши граждане получат новые возможности в виде финансовых инструментов для сбережения и инвестирования. Бизнес получит долгосрочный и более дешевый ресурс для развития собственных предприятий. Повысится уровень прозрачности и качество корпоративного управления. Государство получит увеличение инвестиций – новые рабочие места – экономическое развитие», – добавил Шмыгаль.
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