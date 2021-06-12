Границу с Беларусью временно заблокировали участники митингов
Люди вышли на протесты в Польше, Литве и Украине. У протестующих есть требования к ЕС и формальным властям Беларуси.
Участники митингов в Польше, Литве и Украине временно заблокировали границу с Беларусью. Об этом сообщает Tut.by в субботу, 12 июня.
Протестующие требуют от Евросоюза ускорить введение мощных и масштабных санкций против формального главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.
При этом от формальных белорусских властей митингующие требуют вернуть гражданам возможность наземного выезда из страны, освободить политзаключенных и провести новые честные выборы.
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