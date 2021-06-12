Границу с Беларусью временно заблокировали участники митингов

Люди вышли на протесты в Польше, Литве и Украине. У протестующих есть требования к ЕС и формальным властям Беларуси.

Участники митингов в Польше, Литве и Украине временно заблокировали границу с Беларусью. Об этом сообщает Tut.by в субботу, 12 июня.

Протестующие требуют от Евросоюза ускорить введение мощных и масштабных санкций против формального главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

При этом от формальных белорусских властей митингующие требуют вернуть гражданам возможность наземного выезда из страны, освободить политзаключенных и провести новые честные выборы.







Тэги: Украина, ес, Литва, Польша, беларусь, митинг