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10:00 13 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Границу с Беларусью временно заблокировали участники митингов

Люди вышли на протесты в Польше, Литве и Украине. У протестующих есть требования к ЕС и формальным властям Беларуси.

Участники митингов в Польше, Литве и Украине временно заблокировали границу с Беларусью. Об этом сообщает Tut.by в субботу, 12 июня.

Протестующие требуют от Евросоюза ускорить введение мощных и масштабных санкций против формального главы Беларуси Александра Лукашенко и его окружения.

При этом от формальных белорусских властей митингующие требуют вернуть гражданам возможность наземного выезда из страны, освободить политзаключенных и провести новые честные выборы.



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Тэги: Украина, ес, Литва, Польша, беларусь, митинг
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