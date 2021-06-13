Байден не хочет проводить совместную пресс-конференцию с Путиным
Президент США Джозеф Байден даст отдельную пресс-конференцию по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.
«Одиночная пресс-конференция – соответствующий формат, чтобы четко проинформировать свободные СМИ о темах, которые были подняты на встрече, – как о тех, по которым у нас может быть согласие, так и о тех, которые вызывают у нас серьезное беспокойство», – сообщили в Белом доме.
Байден встретится с Путиным 16 июня в Женеве в рамках своего визита в Европу.
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Президент США Джо Байден и президент России Владимир Путин встретятся, как предполагается, 16 июня в Женеве.
Об этом заявил в четверг, 20 мая, на пресс-конференции президент Украины Владимир Зеленский.
Во вторую годовщину инаугурации президент даст пресс-конференцию. В ОП обещают, что она будет со смыслом.