Байден не хочет проводить совместную пресс-конференцию с Путиным

Президент США Джозеф Байден даст отдельную пресс-конференцию по итогам переговоров с Владимиром Путиным в Женеве 16 июня.

«Одиночная пресс-конференция – соответствующий формат, чтобы четко проинформировать свободные СМИ о темах, которые были подняты на встрече, – как о тех, по которым у нас может быть согласие, так и о тех, которые вызывают у нас серьезное беспокойство», – сообщили в Белом доме.

Байден встретится с Путиным 16 июня в Женеве в рамках своего визита в Европу.

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