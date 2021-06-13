Игрок сборной Дании потерял сознание во время матча Евро-2020
В матче первого тура группового этапа Евро-2020 сборной Дании против команды Финляндии потерял сознание полузащитник датчан Кристиан Эриксен.
В конце первого тайма футболист без контакта с другим игроком повалился на газон. На 43-й минуте встречи арбитр остановил игру, а на поле выбежали врачи.
Медики 10 минут пытались привести полузащитника в себя, сделали массаж сердца хавбеку, после чего медицинский персонал растянул ширму и в окружении футболистов Дании забрал Эриксена со стадиона.
Матч был приостановлен.
По информации Датского футбольного союза, футболист пришел в сознание и готовится к дополнительному обследованию врачами.
Новости по теме
Организаторы фестиваля предлагают фанатам футбола дополнительный повод поболеть за Бельгию в матче против сборной России.
Сборная Италии с уверенной победы над Турцией стартовала на чемпионате Европы по футболу.
Исполком УЕФА на своем заседании в Монтре принял окончательное решение по чемпионату Европы. Турнир пройдет с 11 июня по 11 июля.