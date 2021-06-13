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02:19 13 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

Игрок сборной Дании потерял сознание во время матча Евро-2020

В матче первого тура группового этапа Евро-2020 сборной Дании против команды Финляндии потерял сознание полузащитник датчан Кристиан Эриксен.

В конце первого тайма футболист без контакта с другим игроком повалился на газон. На 43-й минуте встречи арбитр остановил игру, а на поле выбежали врачи.

Медики 10 минут пытались привести полузащитника в себя, сделали массаж сердца хавбеку, после чего медицинский персонал растянул ширму и в окружении футболистов Дании забрал Эриксена со стадиона.

Матч был приостановлен.

По информации Датского футбольного союза, футболист пришел в сознание и готовится к дополнительному обследованию врачами.

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Тэги: футбол, Евро-2020
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