Английская королева посвятила в рыцари разработчиков AstraZeneca
AstraZeneca – одна из четырех вакцин от COVID-19, одобренных в ЕС. Специалисты считают, что преимущества AstraZeneca превосходят недостатки.
Титул от Елизаветы II получил профессор Оксфордского университета Эндрю Поллард. Кроме того, отмечены две женщины – научный сотрудник Сара Гилберт и руководитель рабочей группы по вакцинам Кейт Бингем. Они получили звание кавалерственных дам – это аналог рыцарского титула.
Великобритания празднует День рождения королевы – по традиции это может быть одна из суббот июня. Елизавета II выбрала этот день для посвящения в рыцари и присуждения наград за весомый вклад в борьбу с пандемией. В списке награждённых в числе прочих присутствуют благотворители и работники социальной сферы – всего 1129 человек.
AstraZeneca – одна из четырех вакцин от COVID-19, одобренных в ЕС. В марте этого года ряд стран приостановил использование препарата из-за возможных побочных эффектов, в частности тромбоза. Специалисты считают, что преимущества AstraZeneca превосходят недостатки. По данным разработчика, эффективность препарата против коронавируса составляет 79 процентов.
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