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11:00 13 Июня 2021 Просмотров 0   КомментариевКомментарии

G7 создаст глобальный проект по противодействию Китаю

Инициатива будет направлена на помощь странам от Латинской Америки и Карибского бассейна до Африки и Индо-Тихоокеанского региона.

Лидеры стран G7 на саммите договорились создать глобальный проект по противодействию Китаю. Об этом заявили в Белом доме в субботу, 12 июня.

Президент США Джо Байден обсудил с лидерами G7 соперничество с Китаем, а также конкретные действия для помощи в развитии инфраструктуры в странах с низким и средним уровнем дохода.

Как решили лидеры G7, инициатива будет называться Восстановим мир в его лучшем виде (Build Back Better World или B3W – ред.) и охватит страны от Латинской Америки и Карибского бассейна до Африки и Индо-Тихоокеанского региона.

Отмечается, что инициатива должна стать противовесом международной инициативе Китая Один пояс, один путь, в рамках которой Китай помогает другим странам в создании транспортных и экономических коридоров.

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Тэги: США, белый дом, g7
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