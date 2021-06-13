G7 создаст глобальный проект по противодействию Китаю
Инициатива будет направлена на помощь странам от Латинской Америки и Карибского бассейна до Африки и Индо-Тихоокеанского региона.
Лидеры стран G7 на саммите договорились создать глобальный проект по противодействию Китаю. Об этом заявили в Белом доме в субботу, 12 июня.
Президент США Джо Байден обсудил с лидерами G7 соперничество с Китаем, а также конкретные действия для помощи в развитии инфраструктуры в странах с низким и средним уровнем дохода.
Как решили лидеры G7, инициатива будет называться Восстановим мир в его лучшем виде (Build Back Better World или B3W – ред.) и охватит страны от Латинской Америки и Карибского бассейна до Африки и Индо-Тихоокеанского региона.
Отмечается, что инициатива должна стать противовесом международной инициативе Китая Один пояс, один путь, в рамках которой Китай помогает другим странам в создании транспортных и экономических коридоров.
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