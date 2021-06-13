НовостиВидеоФото
Все новостиМир Украина
Главная » Мир » Политика
15:05 13 Июня 2021 Просмотров 1   КомментариевКомментарии

МИД Беларуси подготовил санкции против Запада

Введение новых ограничительных мер зависит от действий западных стран и организаций, предупредили в МИД Беларуси.

Власти Беларуси разработали и примут экономические, политические и военные меры в ответ на новые санкции Запада против республики. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу ОНТ, обнародованном в субботу, 12 июня.

«Мы выработали адекватные ответные меры в сфере политики, экономики и в военной сфере. Мы, конечно же, будем задействовать эти шаги в зависимости от тех мер, которые предпримут наши партнеры», – отметил глава МИД.

По словам Макея, западные страны и организации стараются показать, что «от Беларуси исходит угроза региональной и международной безопасности, чтобы оправдать любые методы действия против нее».

При этом министр утверждает, что Минск открыт к диалогу, но не в форме ультиматумов.

«Мы должны обсуждать реально и конкретно возможные проблемы, существующие между Беларусью и той или иной страной: перспективы наших взаимоотношений, пути решения проблем», – уточнил он.

Источник:
Тэги: санкции, Запад, мид беларуси
Код блока:
Loading...

Новости по теме

Путину непонятна причина давления Запада на Россию

На заседании Совета безопасности президент России заявил, что рассчитывать на изменение недружественного курса Запада не стоит, и призвал скорректировать стратегию нацбезопасности.

Лидеры стран Запада сказали, что будет в случае нарушения минских соглашений

В конференции участвовали президент США Барак Обама, лидеры Великобритании Дэвид Кэмерон, Франции — Франсуа Олланд, Германии — Ангела Меркель, Италии — Маттео Ренци.

Если б не санкции Запада, Россия лишила бы Украину независимости – экс-советник президента США

На одной Украине Путин не остановится, считает Бжезинский.

blog comments powered by Disqus
Новости | Слоты
Новости | Слоты