МИД Беларуси подготовил санкции против Запада

Введение новых ограничительных мер зависит от действий западных стран и организаций, предупредили в МИД Беларуси.

Власти Беларуси разработали и примут экономические, политические и военные меры в ответ на новые санкции Запада против республики. Об этом заявил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей в интервью телеканалу ОНТ, обнародованном в субботу, 12 июня.

«Мы выработали адекватные ответные меры в сфере политики, экономики и в военной сфере. Мы, конечно же, будем задействовать эти шаги в зависимости от тех мер, которые предпримут наши партнеры», – отметил глава МИД.

По словам Макея, западные страны и организации стараются показать, что «от Беларуси исходит угроза региональной и международной безопасности, чтобы оправдать любые методы действия против нее».

При этом министр утверждает, что Минск открыт к диалогу, но не в форме ультиматумов.

«Мы должны обсуждать реально и конкретно возможные проблемы, существующие между Беларусью и той или иной страной: перспективы наших взаимоотношений, пути решения проблем», – уточнил он.

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