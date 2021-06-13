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16:00 13 Июня 2021 Просмотров 3   КомментариевКомментарии

В Харькове грабители взорвали банкомат

Грабители использовали самодельное взрывное устройство, которое поместили в отсек для выдачи денег.

Харьковская полиция расследует обстоятелтства подрыва банкомата, который произошел ночью на проспекте Славы. Об этом сообщает региональное управление Нацполиции в воскресенье, 13 июня.

Информация о происшествии поступило около 2:50. Во время осмотра места происшествия копы установили, что грабители использовали самодельное взрывное устройство, которое поместили в отсек для выдачи денег.

«В результате происшествия пострадавших нет. Сумма похищенных денег устанавливается», – говорится в сообщении.

По данному факту следователи открыли уголовные производства по статьям о краже и умышленном уничтожении или повреждении имущества (ч.5 ст.185, ч.2 ст.194 УК Украины).

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Тэги: Харьков, кража, грабители, банкомат
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