NASA впервые показало ракету, на которой астронавты полетят на Луну
Американское космическое агентство впервые полностью собрало и показало миру свою ракету, на которой астронавты в этом десятилетии полетят на Луну.
Инженеры Космического центра Кеннеди во Флориде спустили 65-метровую основную ступень ракеты Space Launch System (SLS, Система космического запуска) между двумя ускорителями, впервые соединив все три основных элемента суперракеты.
Запустить ракету в первый полет NASA планирует в этом году.
Сверхтяжелая ракета SLS состоит из гигантской, высотой с двадцатиэтажный дом, основной ступени с баками с горючим и четырьмя мощными двигателями и из двух твердотопливных ускорителей длиной (высотой) 54 метра каждый.
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