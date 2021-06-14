Зеленский похвалил украинскую сборную за игру с Нидерландами

Президент Владимир Зеленский поздравил украинскую сборную по футболу с результатом 3:2 в их игре со сборной Нидерландов.

«Эмоциональное начало. Очень сильная игра. Ребята действительно боролись до последней секунды. Каждый украинец был с вами сегодня и будет и дальше. А дальше – важные две игры и победа! Потому что то, что у вас написано на форме, не затереть и не убрать! Потому что это – об Украине! Потому что это сегодня – о вас», – отметил Зеленский в Twitter после матча.

Отметим, что сборная Украины, проигрывая со счетом 2:0 нашла в себе силы отыграться. Сперва эффектный обводящий удар в верхний угол удался Ярмоленко, после чего Яремчук восстановил равновесие после навеса Малиновского.

И все же, «оранжевые» нашли момент, чтобы вырвать победу: с подачи Аке Думфрис переправил мяч в сетку.

Голы: Вейналдум, 52, Вегхорст, 58, Думфрис, 85 — Ярмоленко, 75, Яремчук, 79

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