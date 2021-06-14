Президента Бразилии снова оштрафовали за отсутствие маски
Президента Бразилии Жаира Болсонару оштрафовали за отсутствие защитной маски во время мотопробега в штате Сан-Паулу.
По данным местных властей, в мероприятии, которое проходило в субботу, 12 июня, приняли участие 12 тысяч мотоциклистов, большинство из которых были в защитных шлемах, но без масок.
В штате с мая 2020 года действует запрет на пребывание в общественных местах без маски, нарушение которого предусматривает штраф, эквивалентный примерно 110 долларам.
Болсонару прокатился вместе со своими сторонниками на мотоцикле в колонне, а затем пообщался с людьми.
Глава государства считает, что полностью вакцинированным людям не нужна маска, так как они «не могут передавать вирус другим», а те, кто утверждает обратное, «не верят в науку».
При этом Центр контроля и профилактики заболеваний США не исключает риск передачи коронавируса от полностью вакцинированных людей.
Как подчеркивает АР, по данным Минздрава Бразилии, менее 12% населения страны получили обе дозы вакцины против COVID-19. Большинство экспертов настаивает, что от масок можно отказаться только после того, как будет привита большая часть населения.
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